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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CIA: إمداد الصين لروسيا بالسلاح يزيد من سفك الدماء ويطيل أمد الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، إن الإدارة واثقة من أن الصين تدرس تزويد روسيا بالسلاح لاستخدامه في الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ عام.

وأضاف بيرنز في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "نظن أن الصين تحاول تقييم العواقب إذا ما أقدمت على تزويد روسيا بالسلاح، ونظن أن الرئيس الصيني وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية غزو تايوان".

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إطالة أمد الحرب

وفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن دخول الصين صراع أوكرانيا ودعمها روسيا "سيزيد من سفك الدماء وإطالة أمد الحرب".

وكانت مصادر مطلعة كشفت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تفيد أن بكين تدرس تزويد روسيا بطائرات من دون طيار وذخيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقالت المصادر إنه "لا يبدو أن بكين اتخذت قرارا نهائيا بعد، لكن المفاوضات بين روسيا والصين حول سعر المعدات ونطاقها مستمرة".

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وأضافت المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية، أنه "منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، طلبت موسكو مرارا وتكرارا طائرات من دون طيار وذخيرة من الصين، وكانت بكين تناقش بنشاط خلال الأشهر القليلة الماضية ما إذا كانت سترسل المساعدة الفتاكة أم لا".

والأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها تحذيرا علنيا من الدعم العسكري الصيني المحتمل لروسيا، في محاولة لردع بكين عن المضي قدما في الخطط المزعومة، و"عبور نقطة اللاعودة" وفقا لمسؤولين أمريكيين.

ومنذ بدء الحرب، تجنبت الصين إظهار الدعم العلني لروسيا لكنها لم تندد بالهجوم العسكري الذي بدأ في 24 فبراير 2022.

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