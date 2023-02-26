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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خدعها بالرومانسية.. إندونيسي يلقي بزوجته في البحر من السفينة

رجل يلقي بزوجته في
رجل يلقي بزوجته في الماء

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل اندونيسي برفقة زوجته على متن سفينة وهو يحاول ملاطفتها وحملها بين زراعيه، لكن بشكل مفاجئ يقوم الزوج بالقاء زوجته في الماء في خطوة غريبة مما جعل الكثيرون يتساءلون عن الأسباب.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، سرعان ما ألقى الرجل زوجته في المياه، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة، حيث هرعوا نحوه ونجحوا في الإمساك به، حسبما ظهر على شاشة كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان.

وألقت قوات التأمين المتواجدة على متن تلك السفينة القبض على الزوج وإنقاذ الزوجة.

في المشهد الذي تم توثيقه، ظهر الزوج وهو ينتزع حقيبة يد زوجته منها، دون مقاومة منها، وكأنها غير قادرة على الوعي الكامل، ومن ثم حملها وألقا بها في المياه في غضون ثواني معدودة.

وبينت التقارير، أن السلطات نجحت في إنقاذ الزوجة قبل الغرق، والقبض على الزوج للتحقيق معه في الواقعة.

سفينة زوجته

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