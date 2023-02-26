أغلى منزل.. مواصفات خيالية من داخل قصر كيم كارداشيان| شاهد

في صفقة هي الأغلى في مجال العقارات حول العالم خلال عام ٢٠٢٢، حصلت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان ، على قصر مذهل لإقامته فيه على البحر مباشرة وبمواصفات خيالية في جنوب كاليفورنيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حصلت النجمة على رهن عقاري بقيمة 48.7 مليون دولار لشراء القصر الساحلي الذى يبلغ قيمته 70.4 مليون دولار ويقع في ماليبو واشترته في الخريف الماضي.

وبمواصفات خيالية، يحتوى القصر على أربع غرف نوم وخمسة حمامات ويقع القصر على قمة جرف على بعد حوالي 14 ميلاً من كاني ويست ، زوج كارداشيان السابق، والذي اشترى منزله الذى يعيش فيه مؤخرًا مقابل 57 مليون دولار ويطل على البحر.

وكان القصر ملك للممثلة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 56 عامًا ، وزوجها رجل الأعمال راندي جربر ، 60 عامًا.

ويوجد داخل القصر صالة ألعاب رياضية حيث يمكن لكارداشيان إجراء تمارينها اليومية، وغرفة عائلية كبيرة مع فناء مفتوح يطل على المحيط، و يمكن للعائلة التجمع فيه لتناول الوجبات في غرفة الطعام شبه الرسمية التي تطل أيضًا على البحر.

وفي خارج القصر، يمكن الجلوس حول مدفأة الفناء، والاحتماء من الرياح في كابانا أو الاستحمام في المسبح أو الجاكوزي، كما تساعد السلالم والمسار المتعرج للوصول إلى خط ساحلي خاص.