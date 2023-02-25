بعد هاتريك ضمك .. أول رد فعل من رونالدو في النصر السعودي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي لفوز كبير خارج ملعبه بثلاثية نظيفة على ضمك، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ونشر كريستيانو مجموعة من الصور عبر حسابه علي انستجرام اثناء احتفاله بالهاتريك وعلق قائلا "ليلة خاصة احسنتم يا رفاق".



جاءت الثلاثية بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى الدقيقتين 18 من ركلة جزاء، والدقيقة 23، و44 ليصل إلى الهدف الثامن له هذا الموسم، وهو الهاتريك الثاني مع النصر.

ورفع النصر رصيده لـ43 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.