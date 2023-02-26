تامر حسني يشيد بأحمد آدم بسبب ما قاله عن الترند: درس حقيقي

أشاد المطرب تامر حسني بما قاله الفنان أحمد آدم في أحد البرامج التلفزيونية على قناة الحياة، حيث خصص فقرة للحديث عن الترند وإثارة الجدل من أجل الشهرة.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام، ما نصه: "أستاذ احمد آدم فعلاً بيدي درس حقيقي بيشرح فيه سمات العصر الحالي اللي كلمة تريند فيه جننت عقول بعض الناس و خليتهم يبيعوا مبادئهم و صداقتهم و امانتهم لمجرد ان الناس تعرفهم او تتكلم عليهم و لو ليوم واحد و نسيوا انه لا يصح الا الصحيح عشان ده عدل ربنا … و اي افاقين مع الوقت هتلاقيهم بيختفوا و المحترم الحقيقي هو اللي بيستمر اصل لما نهتم و نرد على كل كداب امال اللي بيحبونا نعمل معاهم ايه !!!!؟.

وأضاف:" تابعوا قلوب الناس و المواقع اللي هتاخد كلام الاستاذ احمد السلبي و ينشروه و علموا عليهم عشان تعرفوا حقيقتهم … و الحقيقه ان فعلاً الكلام السلبي هو اللي انتشر ،، شكراً استاذ احمد آدم لكلامك و اشادتك الحقيقيه في حقي هي شهاده عظيمه من فنان محترم و كبير بفنه و اخلاقه.



وعلى جانب اخر كان قد أعتذر الفنان أحمد التهامي، للنجم تامر حسني من خلال صفحته الرسمية بشأن فيلم تاج، وأوضح أن قصته عرضها على شركة أخرى وتحدث مع المنتج وعلم أنها ليس بها أي شبه مع فكرته واعتذر لصناع العمل ولجمهور الفنان تامر حسني.

وكتب أحمد التهامي: “توضيح هام :أحب أوضح سوء التفاهم اللي حصل بخصوص البوست بتاعي اللي كتبته بخصوص فيلم (تاج) اللي أتفهم غلط لإن أي حاجة كتبتها علي صفحتي لازم برده أوضح وأرد علي صفحتي .. أنا لم أقصد أن أوجه أي إساءة أو هجوم علي النجم تامر حسني أو علي أسرة فيلم تاج ولا للشركة المنتجه بالدليل أنا قولت تامر أخويا وحبيبي ولكن كل ما بدر مني إني قولت إن فكرتي ممكن تكون تداولة في الوسط الفني دون معرفة اي طرف انها تخصني وإن تامر وصناع الفيلم لم يكن لديهم علم بأي حاجة عن فكرتي”.



وهذا ما أوضحه أمام الجميع أنا كنت عاوز أقول إن كان ليا السبق في تقديم نفس فكرة التوأم الخارق لشركات إنتاج أخري ولم تنفذ ..ولكن تامر مبدع و شاطر وممكن تتشابه الأفكار ولكن التناول والطرح مختلف وأنا من محبين تامر جدا علي المستوي الشخصي والفني و الإنساني لإنه ناجح و إنسان محترم".

وشكرا للشركة المنتجه وبالأخص الأستاذ أحمد بدوي علي أهتمامه وتواصله معايا وأنا أوضحتله كلامي وهو أكدلي إن مافيش وجه شبه بين قصتي (خلف×خلاف) وقصة فيلم (تاج) لا في التناول ولا الطرح وإن فيلم تاج مختلف تماما حتي في الشكل الدرامي للتوأم الخارق ..وكل التوفيق لأسرة فيلم تاج وأنا لا أملك غير كل حب وأخوه وأحترام لأسرة فيلم تاج كاملا .. مع خالص اعتذاري عن سوء الفهم للفنان تامر حسني و جمهوره.

الجمهور يلوم على الفنان أحمد التهامي، قائلين:" ليه متأكدتش من الاول قبل ما تغلط في تامر و تخلي كل الصحافه تكتب عنه كلام بالباطل.

و آخرون يؤكدون ان تهامي يبحث عن التريند على حساب النجم تامر حسني، وبعض رواد التواصل يؤكدون ان تهامي نكر جميل تامر حسني حينما اسند له بطولة عمر و سلمى ٣ في حين توقف المنتجين لمساعدته و اعتبره ناكر الجميل.