شروط وجوائز مسابقة الرسم أنا وأفريقيا التابعة للقومي لثقافة الطفل

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن مسابقة "أنا وأفريقيا" في مجال الرسم، وتعد الدورة الرابعة من المسابقة إذ يرسم الطفل لوحة فنية يعبر فيها عن نظرته وتخيله عن قارة أفريقيا ودول حوض النيل.

يشارك في المسابقة الأطفال من داخل مصر، وتهدف المسابقة إلى توطيد العلاقات بين أطفال مصر وأطفال قارة أفريقيا.

وتضمن المسابقة عدة شروط وهى شروط خاصة بالمتسابق:

-المرحلة العمرية: من سن 4 سنوات إلى 18 سنة.

-يكتب المتسابق خلف كل لوحة البيانات الآتية:

-الاسم رباعيا. -تاريخ الميلاد.

-الجنس (ذكر-أنثى).

-المحافظة.

-رقم الهاتف المنزلي والمحمول إن وجد.

-عنوان المنزل بالكامل وبخط واضح.

-البريد الالكتروني.

-اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابعة لها أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقه أو أي جهة أخرى مشارك عن طريقها.

-يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه.

-تقوم الجهات المشاركة في المسابقة بكتابة كشف بأسماء الأطفال بالعنوان والتليفون والمرحلة العمرية.

شروط خاصة بالمسابقة:

١- للمتسابق الحق في أن يشارك بعملين على الأكثر.

٢- لايقل حجم اللوحة عن 50 × 35سم.

٣- يكتب على العمل اسم المسابقة "أنا وأفريقيا" قسم فنون تشكيلية لعام 2023/2022.

٤- يمكن استخدام أي نوعية من الألوان ما عدا القلم الرصاص.

٦- الأعمال المقدمة لا تسترد سواء فازت أو لم تفز.

٧- في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

٨- ينتهي استلام الجوائز بعد شهر من إبلاغكم بتسليم الجوائز.

الجدول الزمني:

-آخر موعد لاستلام الأعمال 31 مارس 2023.

التحكيم:

-يقوم بتحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج المركز.

الجوائز:

-جوائز عينية وشهادات تقدير.

على أن يتم إرسال الأعمال على العنوان محطة المساحة- الهرم-مدينة الفنون-المركز القومي لثقافة الطفل، أو من خلال البريد الالكتروني للمركز.