كلية الأعمال الاسم الجديد ل"تجارة المنوفية"



أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تغيير مسمى كلية التجارة جامعة المنوفية ليصبح "كلية الأعمال" جامعة المنوفية.

وأكد القاصد، أن المجلس ناقش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 7 مارس المقبل ،و إعداد نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية.

وأضاف أن وزير التعليم العالي أكد خلال الإجتماع علي ضرورة تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بكافة المحافظات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"و زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار و توجيه البحث العلمي للتعامل مع التحديات التي تواجه المحافظات كما ناقش المجلس عددًا من الملفات الجامعية.

وأشار القاصد إلي توجيهات الوزير بمتابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضية السكانية، ودعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية أن وزير التعليم العالي أثني على إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف QS البريطاني للجامعات لعام 2023، الذي يضم ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، كما أشاد بإدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية منهم جامعة المنوفية ضمن نتائج تصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمي webometrics لعام 2023 ، والذي يضم ترتيب أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم. ووجه الوزير بضرورة إستمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العالمية.