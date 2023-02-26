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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لأصحاب المعاشات الاستثنائية.. حقيقة صرف العلاوة الدورية 2023 وموعدها القانوني

المعاشات
المعاشات

نظم قانون المعاشات الجديد، شروط زيادة المعاش الاستثنائي الإضافي  للمستحقين، وذلك بخلال المعاش الأصلي الذي يحصل عليه أصحاب المعاشات، وذلك في إطار حرص المشرع على حفظ حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ووفاءً بالالتزامات القانونية والمالية المفروضة على الحكومة للمستفيدين بالمعاشات.

والمعاش الإضافي هو أحد المعاشات المستحقة التي يحصل عليها المستفيدون مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ومع اقتراب صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، الذين يتقاضون معاشًا أصليًا، بدأت عمليات تدور حول أحقية أصحاب المعاش الإضافي في الحصول على زيادة أو العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، والتي من المقرر صرفها خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، الذي يمنح المستفيدين علاوة دورية سنوية، لزيادة دخولهم.

العلاوة الدورية 2023

قانون المعاشات الجديد حدد هل يحق للذين يتقاضون معاشًا إضافيًا الحصول على علاوة دورية مثل التي يحصل عليها أصحاب المعاش الأصلي أم لا؟، وهو ما يبحث عنه أصحاب المعاش الإضافي حاليًا، حيث يرغبون في معرفة مدى أحقيتهم في الحصو على زيادة مماثلة للزيادة الواردة بالمعاش الإضافي.

ومنح قانون المعاشات الجديد ميزة الزيادة السنوية في المعاش الإضافي عبر الحصول على العلاوة الدورية التي تمنحها الدولة لأصحاب المعاشات، والمحدد وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

15 % للمعاشات سنويا

وتنص المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو وتحدد نسبة الزيادة في المعاشات على أساس معدلات التضخم، وبحد أقصى 15%، على ألا تزيد نسبة زيادة المعاشات عن الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشترك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مستفيدون جدد من زيادة المعاشات 2023 بخلاف المستحقين الأصليين| تفاصيل

ويعامل المعاش الإضافي معاملة المعاش الإساسي فيما يخاص المادة السابقة رقم 35 والتي تنص على زيادة المعاشات، بنسبة لا تزيد على 15 % بشكل سنوي، ووفقًا لهذه المادة، فإن أصحاب المعاش الإضافي، يحصلون على العلاوة الدورية مثل أصحاب المعاش الأساسي، وفي نفس الوقت الذيي حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في 30 يونيو واعتبارًا من أول يوليو.

خطوات الحصول على المعاش الإضافي

- يتم الحصول على معاش إضافي بعد إنشاء المؤمن عليه حسابا شخصيا
- يتم إنشاء الحساب الشخصي في صندوق هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات

- يتم تقديم المؤمن عليه لإنشاء حساب شخصي بصندوق التأمينات الاجتماعية وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد

- يتم تقديم طلب لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات يطلب فيه المؤمن الحصول على معاش إضافي

- يتم ذلك مقابل سداد قيمة الاشتراك التأميني المستحق على المؤمن عليه
- وعند التقاعد يحصل المؤمن عليه على معاش إضافي إلى جانب المعاش الأساسي

- عند زيادة المعاشات تزداد قيمة المعاش الإضافي بنفس النسبة التي يزدادها المعاش الأصلي.

- لا يقل المعاش الإضافي عن الحد الأدنى للمعاشات الذي تحدده الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

المستحقون للمعاش

ويحصل على المعاشات الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري داري للدولة وموظفي القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وكل من هو مؤمن عليه ويسدد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه، ويصل إلى المدد المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يحصل على المعاش الأرملة والمطلقة، ما لم يتم الزواج أو الالتحاق بعمل تتخطى قيمته قيمة المعاش الذي يحصلون عليه، فعندها يقطع المعاش، كما يحصل الأولاد على معاش الوالد، إلى سن 21 سنة، وإذا كان ملتحقا بدراسة إلى مرحلة الماجستير، يمد الحصول على المعاش حتى 26 سنة. 

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