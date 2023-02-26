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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلقاء القبض على لصوص حاولوا سرقة مقتنيات متضرري الزلزال المدمر بتركيا

الزلزال المدمر
الزلزال المدمر

أفادت صحف تركية محلية، اليوم الأحد، أن عددًا من السكان أوقفوا مجموعة من اللصوص، حاولوا سرقة مقتنيات متضرري الزلزال.

وتسلّل اللصوص إلي المواقع المدمرة والمواقع التي أمرت السلطات بإخلائها، وحاولوا سرقتها، إلا أن السكان أوقفوهم وأبلغوا السلطات.

كشف عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجريبتس، عن المناطق التي يمكن أن تشهد زلازل كبيرة؛ وذلك بعد نفيه توقعات منسوبة إليه بحدوث زلزال قوي في عدد من الدول.

ونشر تدوينة من موقع مؤشر هندسة النظام الشمسي” SSGEOS الذي يشارك من خلاله تنبؤاته قال فيها: "سأناقش هذه الخريطة في إحدى الفيديوهات الخاصة بي".

وجاء في منشور SSGEOS خريطة تظهر "المناطق التي تتمتع باحتمالات نشوء زلزال قوي فيها (قوتها أقل أو تساوي 8.5 درجات على مقياس ريختر)، والتي كانت هادئة لفترة طويلة نسبيا. يمكن أن تتعرض إحدى هذه المناطق لزلزال كبير في المستقبل القريب".

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