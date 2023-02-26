عميدة حقوق السادات في ضيافة النيابة الإدارية.. صور

استقبل المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، الدكتورة سحر عبد الستار إمام، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن اللقاء تناول أهمية تكامل الأدوار بين الجامعة كأحد الصروح العلمية البارزة، وبين النيابة الإدارية وسائر الجهات والهيئات القضائية، من أجل إعداد كوادر من الخريجين والخريجات مسلحة بالعلم والمعرفة، ومؤهلة لأداء رسالة العدالة السامية.

وأوضح أنه في ختام اللقاء، قامت الدكتورة سحر إمام، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، بإهداء درع الكلية التذكارية للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.