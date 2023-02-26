باستثمارات 2 مليار دولار.. توقيع 12 اتفاقية خلال اجتماعات الشراكة الرباعية بالأردن

اختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم كلا من مصر والامارات والأردن والبحرين وعقدت بالعاصمة الأردنية عمان، وترأس الوفد المصري فيها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وقام مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز بدور محوري لإنجاح المشاركة المصرية من القطاع الخاص في أعمال هذه اللجنة، حيث تولى المركز متابعة المشروعات القائمة وتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركات لعمل التكامل الصناعي بين شركات القطاع الخاص في دول الشراكة سواء بالاستثمار والشراكة وكذلك نقل التكنولوجيات والاستفادة بالاتفاقيات التجارية لدي كل دولة لتسويق المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات.

وانعكست تلك الجهود التي قام بها المركز ايجاباً على أعمال اللجنة حيث تم التوصل إلى توقيع 12 اتفاقية لإقامة 9 مشروعات صناعية باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف بين الدول الأربع أعضاء الشراكة التكاملية.