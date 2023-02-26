الموافقة الواحدة.. اعرف خطوات الحصول على الرخصة الذهبية| سهلة وبسيطة

توفر الدولة كافة التسهيلات المقدمة لبدء مشروع جديد وتشغيله وإدارته من خلال الرخصة الذهبية والتي تمكن المواطن من الحصول علي إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

الشركات التي يمكنها الحصول إلي الرخصة الذهبية

وهناك نوعين من الشركات التي يمكن منحها الرخصة الذهبية والتي تشمل

- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.



ب- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

الشروط الواجب للحصول على الرخصة الذهبية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية "الموافقة الواحدة" والتي تتضمن مايلي



- يشترط للحصول على الرخصة الذهبية أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981



- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها للحصول علي الرخصة الذهبية ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.



-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.



- كما يلزم أيضا أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.



- من بين الشروط الواجب توافرها أيضا أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.



شروط الحصول علي الموافقة الواحدة



- ويشترط للحصول علي الرخصة الذهبية أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.



- مما تشمل الشروط أيضا أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).





- وتنص شروط الحصول علي الرخصة الذهبية أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

