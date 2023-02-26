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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التخطيط العمراني ببني سويف يواصل الاجتماعات الفنية لسرعة إنجاز المخططات التفصيلية لبعض المدن

صدى البلد

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتيسير علي المواطنين وحل كافة المشكلات المتعلقة بالتخطيط العمراني و الأحوزة العمرانية بما يتماشى مع اتجاه الدولة لدفع عجلة التنمية وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أفاد المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط و التنمية العمرانية بالمحافظة أنه تم عقد اجتماع "اليوم الأحد "، بإدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، بحضور ممثلي المركز الاقليمي لإقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمختصين بالوحدات المحلية لمراكز ببا و اهناسيا و ناصر والفشن، وذلك لاعتماد اللوحات الخاصة بتدقيق مواقع التجمعات العمرانية التي لم يستدل عليها و الواردة ببيان وزارة التنمية المحلية بذات الخصوص.

بجانب تحديد كافة التجمعات العمرانية من المدن و القرى والعزب التابعة المحافظة ، وتحديد المتخللات السكنية الواقعة خارج الحيز العمراني المعتمد والأراضي خارج الحيز العمراني التي فقدت مقوماتها الزراعية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلا حتى سنة  الهدف، وذلك للحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي وتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المحافظة وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كما تم أيضا عقد اجتماع مع المكتب الاستشاري المكلف من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعداد المخطط التفصيلي لمدينة بني سويف وبحضور ممثلي الوحدة المحلية لمركز و مدينه بني سويف وتم تسليم كافة مخرجات المخطط التفصيلي للمدينة و السابق اعتماده و نشره بجريدة الوقائع المصرية.

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