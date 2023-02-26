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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يوجه برفع الوعي الصحي للعاملات لضبط النمو السكانى

العاملات بوزارة النقل
العاملات بوزارة النقل

قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بالتوجيه لوحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل بتفعيل دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة  بمحاور الارتقاء بالاسرة المصرية  ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة.

وقالت وزارة النقل في بيان إن ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ۲۰٢١ والذي يهدف إلي جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى  و الارتقاء بالاسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص وذلك  بتقديم تيسيرات الوصول الى   ( خدمات الصحة الإنجابية ).

وأوضحت أنه  بالتنسيق مع  الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وعليه  وجه المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الإجتماعات بمحطة مترو الخلفاوى بالخط الثاني حيث تم إستقبال ما يزيد عن 85  من  السيدات والأنسات العاملات والعاملين بشركة المترو و هيئة السكة الحديد و شركة الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية المشاركين للإستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة و التوعية عن الشائعات الخاطئة و تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم و الجنين أثناء الحمل.
حيث سبق وتم التعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان و المجلس القومى للمراة والقائمين على برنامج  الصحة الانجابية بوزارة الصحة وتم تقديم ورشة عمل عن الصحة الانجابية والقاء محاضرات على مجموعة من العاملات بوزارة النقل (30 ) عاملة عن الهيئات والشركات التابعة بهدف رفع الوعى بالصحة المرأة بوجه عام والصحة الانجابية بوجه خاص وإعداد فريق عمل من وزارة النقل يكون لديه القدرة على إلقاء هذه المحاضرات التوعوية على كل الجهات التابعة لوزارة النقل.

 

تم اختيار نخبة منتقاه من العاملات وعددهم  (7)  موظفة لتوصيل الرسائل التوعية بالصحة الانجابية على الهيئات والشركات التابعة  وتم تركيز التدريب تحت اشراف الطبيبة / فيروز سليم  من شركة المركز الطبي - رئيسة قسم النساء والولادة 
حيث قام المحاضرين بمناقشة عدة موضوعات أهمها لماذا تنظيم الأسرة و التعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة و وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة و أيضا التعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات و مراكز وزارة الصحة و نظام و أدوات المتابعة المستمرة .
كما أشرفت على  شرح المادة العلمية السيدة الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد ،  لنشر الوعى الصحى للمرأة وأن مثل هذه الحملات التوعوية تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل و أن هناك خطة مستقبلية لتنظيم العديد من الندوات  التوعوية الخاصة بصحة المرأة  والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .
واختتمت الورشة  بطرح العديد من التساؤلات الخاصة بالصحة الانجابية  من العاملات والتى اجابت عن جميعها الدكتورة فيروز سليم 
ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية والتى تحتاجها للارتقاء بالعاملة المصرية.
 

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