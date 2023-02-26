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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يسلم 23 عروسا أجهزة كهربائية بالتعاون مع مستقبل وطن.. شاهد

اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذى أقامه حزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر أول وثان لتسليم  هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لـ 23عروسا التى تضم الأجهزة الكهربائية والمفروشات.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يعد نموذجًا للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ويهدف لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الحفل يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة بحياة كريمة .

وأكد محافظ القاهرة سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة وقدم لهن التهنئة، متمنيًا لهن التوفيق فى حياتهن المقبلة.

شهد الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الحفل بالدور الذى يقوم به حزب مستقبل وطن  ومنظمات المجتمع المدنى فى المحافظة فى مساعدة الأجهزة التنفيذية فى تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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محافظ القاهرة حزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر أول الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأجهزة الكهربائية والمفروشات

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