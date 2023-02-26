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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. قروى أبوسمبل بنصر النوبة تفوز فى الدورة التدريبية للتطوير المؤسسى

التطوير المؤسسى بأسوان
التطوير المؤسسى بأسوان

فازت الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة شمال أسوان بالمركز الأول بين الوحدات القروية التابعه للوحدة المحلية في الدورة التدريبية لإدارة التغير والتطوير المؤسسى .

وقد كرم محمد جلال نائب شئون القرى بمركز نصر النوبة، والدكتور محمد طه مدير قسم التدريب الذين اجتازو التدريب والحصول علي شهادات التميز وتقديم التهنئة، وشهادة التقديرللوحدة المحلية، وتسليمها لرئيس الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل .

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وكان قد أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حركة محليات شملت 13 قيادة محلية لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن كثمرة للتقييم الشامل الذى تم مؤخراً ، و تضمن الإعلان عن هذه الوظائف ثم إجراء جلسات المقابلات الشخصية التي ترأسها المحافظ على مدار 3 أيام حيث تم إختبار 69 متقدم من إجمالى 72 متقدم ، فى حين لم يخضع للإختبار 3 متقدمين بسبب تغيبهم أوإعتذارهم.

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية إلى الإعلان عن مسابقة لتجديد الدماء بقيادات شبابية كمديريين لـ 14 إدارة بديوان عام المحافظة على أن يكون المتقدميين من العامليين بالديوان العام أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات أو الجهات الحكومية على أن تقدم الطلبات باليد بإدارة الموارد البشرية بالديوان العام على مدار 15 يوماً إعتباراً من 26 فبراير الجارى وحتى 12 مارس القادم مستوفاه كافة المستندات المطلوبة .

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وأكد محافظ أسوان على أن التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم ، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة .

مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة لهم ، يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات ، حتى تستطيع هذه القيادات الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات. 

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بافتتاح فعاليات القمة العربية الأولى للتطوير المهنى بمعابد فيله، والتى تنظمها مؤسسة أم حبيبة. 

ويأتى تنظيم هذه الفعاليات من أجل تنشيط السياحة المصرية والعمل المجتمعى الجاد. 

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