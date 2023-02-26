بيان من الجيش الأوكراني بشأن الحرب ضد روسيا

قال الجنرال ميكولا أولشوك، قائد سلاح الجو الأوكراني، إن الجيش الأوكراني اعترض حتى الآن ودمر 650 صاروخ كروز روسي، مؤكدا إسقاط وتدمير أكثر من 610 طائرات مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقال أولشوك، إن "الجيش الأوكراني دمر أكثر من 1000 صاروخ كروز روسي وطائرات مسيرة إيرانية الصنع في فترة 6 أشهر".

وأضاف أنه :منذ 11 سبتمبر وحتى الآن دمر الجيش الأوكراني أكثر من 650 صاروخ كروز روسيا، وتم اعتراض وتدمير أكثر من 610 طائرات انتحارية من صنع إيران".

وأوضح أولشوك أن القوات الجوية الأوكرانية تسلمت أنظمة الدفاع الجوي المعروفة باسم "NASAMS" و "Iris-T" و "Crotale" بالإضافة إلى نظام الدفاع الذاتي المضاد للطائرات "Gepard" من حلفائها الغربيين.

وأكد أن "قوات بلاده في انتظار استلام أنظمة الصواريخ وباتريوت وسامب ـ تي.

واشار إلى أن "هذه المساهمات ليست كافية".