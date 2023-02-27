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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل اختيار القائم بأعمال رئيس الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن اتفاق جميع الأعضاء على تأجيل اختيار القائم بأعمال رئيس النادي.

 

يأتي هذا بعد تأييد الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.


وعقد مجلس الإدارة القلعة البيضاء جلسة مساء الأمس استمرت عدة ساعات، واستقر المجلس على تأجيل اختيار من يقوم بأعمال رئيس النادي خلفا لمرتضى منصور في الوقت الحالي، نظرا لانقسام الآراء بين سليمان وهدان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال نائب الرئيس، وخالد لطيف أمين الصندوق.


ورفض أعضاء مجلس الزمالك شطب عضوية مرتضى منصور رئيس النادي، حتى يتسنى تكليف أحد الأعضاء برئاسة النادي بشكل مؤقت لينتهي الاجتماع دون الاتفاق على تكليف أحد برئاسة القلعة البيضاء.

 


واتفق المجلس أيضا على تسيير أعمال النادي في الوقت الحالي دون تعطيل بسبب مسألة اختيار الرئيس المؤقت.

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