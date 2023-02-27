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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز أداء سنة الفجر القبلية بعد صلاة الفرض .. الإفتاء توضح

صدى البلد

 “هل يجوز أداء صلاة سنة الفجر  بعد الفريضة؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا استيقظ رجل من النوم فصلى الفجر، لأنه أراد أن يدرك الجماعة مثلا ولم يصل السنة القبلية فله أن يصليها بعد صلاة الصبح.

وأضاف أمين الفتوى أنه يشرع للإنسان إذا فاتته سنة الفجر القبلية أن يصليها بعد صلاة الصبح، وقد ورد فى الحديث أن النبي فاتته سنة الفجر القبلية فقضاها بعد أن صلى الفريضة، وعليه فلا حرج فى ذلك.

هل أصلي سنة الفجر أولا أم الفريضة  عند الصلاة بعد شروق الشمس؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “لا.. تصلى السنة أولاً، ثم الفرض.. فعندما نصلي سنة الفجر حتى لو فات وقتها نصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى ركعتي السنة، ثم صلى الفرض قضاءً بأصحابه".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن القضاء يحكي الأداء، أي بنفس الترتيب، لافتاً إلى أنه لو كان رجلان فاتتهما الجماعة ونويا أن يقضيا يفعلا كما فعل النبي فيجتمعا ويصليا بذات الهيئة وبذات الترتيب الذي عليه الفريضة الفائتة".

 

هل يجوز صلاة الفجر قبل موعدها لظروف السفر 

 

"هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا للضرورة، علمًا أن ابني يسافر قبل الفجر لكليته ويعود قبل الشروق بفترة؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة الفجر مقدمًا بأي حال من الأحوال، لافتًا: " هذا لا يحدث إلا في الصلوات التي تجمع فقط كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء".

واستشهد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بما روى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-قال: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَينِ» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ولَوِ اسْتَزَدْتُّهُ لَزَادَنِي»، متفق عليه.

 

 

 

سنة الفجر دار الإفتاء صلاة الفجر

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