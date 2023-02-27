عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة: جنوب سيناء تقدم كل الدعم لتنفيذ مشروعات البرنامج الرئاسي من الإسكان

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء مع اسكان الوزارة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  أن المحافظة جاهزة لتقديم ما يلزم لضمان الانتقال السلس والسريع للمواطنين والاستقرار في الاسكان الجديد لمشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروعات البرنامج الرئاسي  مشيرا إلى أنه   تقرر إنشاء  1030 وحدة سكنية  بالمحافظة.

 وأكد أن محافظة جنوب سيناء تقدم جميع صور الدعم والمساندة للانتهاء من مشروعات البرنامج الرئاسي " سكن كل المصريين " للمواطنين منخفضى الدخل، لضمان بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تشجع المواطنين على الانتقال وبدء حياتهم الجديدة في هذه المناطق.

جاء ذلك خلال لقاء  اللواء خالد فودة مع السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اجتماعًا لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وسبل التعاون المستقبلي ما بين الصندوق والمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وعددٍ من القيادات من الجانبين بالمقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي بداية الاجتماع رحبت  مي عبد الحميد، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، معربةً عن رغبة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع المواطنين عامة وأبناء محافظة جنوب سيناء خاصة، نظرًا لأهمية ومكانة هذه المحافظة الكبيرة.

وأوضحت  مي عبد الحميد، أن الاجتماع شهد مناقشة الأراضي المقترحة من قبل محافظة جنوب سيناء لإنشاء عددٍ من الوحدات السكنية ضمن البرنامج الرئاسي " سكن كل المصريين " للمواطنين منخفضي الدخل، مضيفة أنه سوف يتم البدء في الإجراءات اللازمة لدراسة وتخصيص هذه الأراضي وبدء تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضافت  مي عبد الحميد، أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة سبل وآليات الإسراع في تخصيص 1030 وحدة سكنية للمواطنين بمحافظة جنوب سيناء، بما يضمن تخصيصها للمستفيدين في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لانتقالهم لشغلها في المستقبل القريب.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن اللقاء كان مثمرًا ما بين الجانبين، وشهد تبادلًا للآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بتوفير السكن الملائم والكريم للمواطنين منخفضي الدخل في مدينة جنوب سيناء.

وفي ذات السياق، أعرب اللواء خالد فودة، عن خالص شكره وتقديره لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على حفاوة الاستقبال، والتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة على جميع المستويات، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين في جنوب سيناء، خصوصًا وأن ملف الإسكان الاجتماعي من الملفات التي تهم المواطنين بشدة.

وأضاف اللواء خالد فودة، أن الأجهزة المختصة في محافظة جنوب سيناء، قامت بدراسة عددٍ من الأراضي والمناطق بمدينة الطور، قبل أن تستقر على بعض المناطق المقترحة لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، والتي تم عرضها على المسئولين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومناقشتها خلال الاجتماع.

وأوضح اللواء خالد فودة، أن المحافظة جاهزة لتقديم ما يلزم لضمان الانتقال السلس والسريع للمواطنين المقرر تخصيص 1030 وحدة سكنية لهم بالمحافظة، مؤكداً أن محافظ جنوب سيناء تقدم جميع صور الدعم والمساندة للانتهاء من مشروعات البرنامج الرئاسي " سكن كل المصريين " للمواطنين منخفضي الدخل، لضمان بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تشجع المواطنين على الانتقال وبدء حياتهم الجديدة في هذه المناطق.

 

فودة مع اجتماع الايمان

FB_IMG_1677487801634
FB_IMG_1677487801634
FB_IMG_1677487796164
FB_IMG_1677487796164
اخبار جنوب سيناء الأسكان البرنامج الرئاسي إنشاء الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

طلب عاجل من مدرب منتخب مصر لـ اتحاد لكرة | خاص

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

موضوعات متعلقة

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: اهتمام كبير من الرئيس لتنمية سيناء .. فيديو

ترشيحاتنا

وزير خارجية تركيا: تطور العلاقات مع مصر سيكون له فائدة كبيرة للطرفين

ميسي يجبر باريس سان جيرمان على التعاقد مع محمد صلاح

الكاف يحدد موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز بجنوب إفريقيا

الناجي الوحيد رضيع عمره 15 يوما .. انهيار عقار بالجمرك في الإسكندرية

انفراجة جديدة.. التموين: فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب| موجودة في كل بيت

خطوبة أديل وريتش بول وتستعد للزواج خلال الصيفl شاهد أبرز صورهما

بتعليق صادم من الفنانة | ظهور جديد لـ حلا شيحة بدون حجاب

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تأثير الزواج على القلب.. تفاصيل

فيديو

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ