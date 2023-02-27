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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في صورة تعبر عن التواضع..عضو هيئة كبار العلماء يلف العمة لطالب أزهري

العالم الأزهري يربط
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لأحد علماء جامعة الأزهر، تعبر عن تواضع العلماء مع طلابهم وتلامذتهم.

 

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ويظهر في الصورة، الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وهو ينظم العمامة الأزهرية لأحد طلابه لما رآه لا يحسن ارتدائها.

وتعبر الصورة، عن قيمة حسنة ينبغي أن تدوم وتظهر وتستمر بين الأستاذ وتلميذه، فالعالم الحق هو الذي يتواضع مع الجميع، لا سيما بين طلابه وتلامذته، ليكسر حاجز الخوف، ويبني إطار من الحب والتعاون بينه وبين الآخرين.

وولد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في 12 أكتوبر 1944م بمحافظة أسيوط، والتحق بالتعليم الأزهري حتى تخرَّج في كلية أصول الدين بأسيوط شعبة التفسير والحديث عام 1973م، ثم حصل على درجتي التخصص (الماجستير) عام 1980م والعالمية (الدكتوراه) عام 1983م في التفسير وعلوم القرآن، ودرجة أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر عام 1993م.
 

العالم الأزهري ينظم العمامة لأحد طلابه

العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
العالم الأزهري يربط العمامة لأحد طلابه
جامعة الأزهر صورة تواضع العلماء العمامة الأزهرية هيئة كبار العلماء

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