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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الأهلي كان بيلاعب البرازيل مش صنداونز وفيريرا بقى موظف

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد محمد الجبالي، الناقد الرياضي، أن المشوار الأفريقي للزمالك من بدايته سيئ جدا، مشيرا إلى أن فيريرا أصبح بمثابة "موظف"، خاصة أنه قاد الزمالك في 11 لقاء من بداية هذا العام، فاز في مباراه واحد فقط، بنسبة فشل 91%.

وقال محمد الجبالي،  خلال تصريحات لفضائية "ten"، أن الزمالك كان لا بد من تحقيق نتيجة ايجابية أمام الترجي التونسي، خاصة بعد فوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد.

وتابع محمد الجبالي، الناقد الرياضي، أن صنداونز  فريق متكامل معلقا "الأهلي كان بيلاعب منتخب البرازيل مش صنداونز"، فالفريق الجنوب أفريقي يقدم مستويات مميزة خلال السنوات الأخيرة.

 

 لم يقدم أداء دفاعي

وأشار إلى ان صنداونز لم يقدم أداء دفاعي خلال اللقاء وقدم أداء هجومي، والأهلي يقدم مباراه جيدة وبعدها سيئة.
 

الزمالك الأهلى فيريرا الترجي التونسي صنداونز

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