على هامش حفل الأفضل.. مهمة إنسانية لأساطير الكرة في باريس

قام بعض من نجوم ورموز كرة القدم في العالم بزيارة لمستشفي روبرت ديبري للأطفال في باريس؛ علي هامش مراسل تسلم جوائز الأفضل للإتحاد الدولي لكرة القدم التي ستقام في فرنسا اليوم.



وحرص نجوم الكرة السابقون الفرنسي يوري دجوركاييف، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والكاميروني جيريمي نجيتاب والمغربي الحسين خرجة علي زيارة الأطفال في المستشفي والتي كانت مهمة إنسانية تسببت في إدخال الفرحة إلي قلوب الجماهير من خلال كرة القدم، حيث قابلوا فوجا مكونا من 20 طفلا نزلاء في غرف فردية في مصلحة القلب وأمراض الكلى والجهاز الهضمي قبل أن يتوجهوا إلى قاعة مشتركة حيث وجدوا في انتظارهم 20 طفلا من نزلاء مصلحة الطب النفسي الخاص بالأطفال.



وقال يوري دجوركاييف، الذي تقاسم مع الأطفال ذكرياته حين فاز رفقة الديوك بكأس العالم سنة ١٩٩٨ :"كان يوما مليئا بالمشاعر، جئنا لنزور الأطفال وآبائهم بل وحتى الأطفال والممرضين، لقد قضينا لحظات معهم من أجل إدخال الفرحة على قلوبهم ونكشف لهم الحكايات التي نعرفها جيدا عن كرة القدم".



وأضاف ديل بييرو المتوج بكأس العالم سنة ٢٠٠٦ رفقة الكتيبة الإيطالية: "كانت لحظة مؤثرة للغاية اليوم، كان الأمر حزينا في البداية لأنك ترى كل هؤلاء الأطفال يصارعون من أجل صحتهم؛ إلا أن سرعان ما تدرك أن هناك أشياء أخرى حيث يمكنك أن تشعر بقوة والأمل والقناعة التي يملكها هؤلاء الأطفال والبسمة التي ينقلوها إليك، إنها نعمة كبيرة؛ فأنا سعيد للغاية أن أكون هنا وأن أقضي بعض الوقت معهم والحديث إليهم ومشاركتهم بعض التجارب".



واوضح:"احتفظ كل واحد من الأطفال بذكريات شخصية عن تجربة لقاء تلك أساطير الساحرة المستديرة، فإنهم سيعيشون نفس الشعور وسينسون للحظات معيشهم اليومي الصعب وحالتهم الصحية وعلاجهم بفضل الابتسامة التي منحها إياهم هذا اللقاء والقصص والتشجيعات التي أسداها لهم هؤلاء الأبطال".



“وبهذه المناسبة صرح الكاميروني جيريمي، الذي فاز بكأس أمم إفريقيا مرتين رفقة الأسود غير المروضة "كانت يوماً رائعاً ومبادرة نبيلة جدا ، بالنسبة لنا، علينا أن نحضر لتشجع هؤلاء الأطفال الذين يعانون بسبب المرض، لعل الأمر الأكثر أهمية هو أن نمنحهم الابتسامة". وأكد في هذا السياق على أهمية مساندة الأشخاص الذين يرافقون هؤلاء الأطفال، حيث قال "علينا أن نشجع أيضا الأبوين الذين يسهرون على راحتهم ويعيشون معهم يوميا، ناهيك عن الأطباء. علينا أيضا أن نمنحهم الابتسامة".



وأضاف صاحب لقبي دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد: "أحببت كثيرا أسئلة الأطفال؛ إنهم مهتمون ببعض منا بل أكثر بالجيل الجديد من اللاعبين، وهو أمر عادي جدا، كنت في غاية السعادة وأنا أشارك في تلك المبادرة الجميلة".



وختم دجوركاييف قائلا "بالنسبة لنا، من المهم أن نتواجد هنا وأن نحمل معنا دعم عالم كرة القدم وأساطير FIFA لكل هؤلاء الفتيان وآبائهم الذين هم أبطال حقيقيون".