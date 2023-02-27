بتاكل الأسفلت| 5 سيارات صينية دفع رباعي في مصر

الكثير من المواطنين المصريين يفضلون اقتناء السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، ويتهافتون أيضا علي شراء الإصدارات الحديثة منها موديل 2022 فور وصولها لدي الوكلاء والموزعين، ويتوافر داخل السوق المصري للسيارات جميع طرازات سيارات الدفع الرباعي ومنها السيارات الصينية التي يقبل علي شرائها الكثيرين، بفضل ما تحمله من مميزات تتماشي مع فئتها السعرية.

يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات صينية دفع رباعي في مصر :

1- شيري 8 تيجو موديل 2022

تحمل سيارة شيري 8 تيجو موديل 2022 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 51 لتر .

شيري 8 تيجو موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة شيري 8 تيجو موديل 2022 في سوق السيارات المصري من 800 ألف جنيه، وتصل إلي 850 ألف جنيه .

2- ام جى اتش اس موديل 2022

تحتوي سيارة ام جى اتش اس علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 169 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 55 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم.

ام جى اتش اس موديل 2022

تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 839 ألف جنيه، وتصل الي 859 ألف جنيه .

3- شانجان CS 55 موديل 2022

تمتلك سيارة شانجان CS 55 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 156 حصان، وعزم دوران 225 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

شانجان CS 55 موديل 2022

تعرض سيارة شانجان CS 55 موديل 2022 للبيع في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 775 ألف جنيه، وتصل الي 880 ألف جنيه .

4- هافال H6 موديل 2022

تستمد سيارة هافال H6 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 233 نيوتن/متر، وقوة 152 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

هافال H6 موديل 2022

تأتي سيارة هافال H6 موديل 2022 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 860 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 25 ألف جنيه .

5- بايك X7 موديل 2022

تخرج قوة سيارة بايك X7 من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 187 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتستهلك السيارة 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بايك X7 موديل 2022

تتوافر سيارة بايك X7 موديل 2022 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 909 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 990 ألف جنيه .