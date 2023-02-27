عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضم صفقتين استعدادًا لـ بطولة أفريقيا لكرة السلة

صدى البلد

أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على ضم الأمريكي مايكل طومسون، ولاعب منتخب جنوب السودان أنونوا أوموت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، خلال مشاركته في بطولة إفريقيا «BAL».

وجاء النادي الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كاب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مجموعة الأهلي يوم 26 أبريل المقبل، وتنتهي يوم 6 مايو، وتقام في مصر، على أن تقام النهائيات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه في رواندا.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أوجستي بوش وضع برنامج إعداد، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

على هامش حفل الأفضل.. مهمة إنسانية لأساطير الكرة في باريس

رجال طائرة الأهلي يواجه السويحلي الليبي في البطولة العربية

سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في كأس مصر

فيفا يختار عارضة أزياء برازيلية سفيرة للمشجعين في العالم.. تفاصيل

مفاجأة في مران الأهلي بعد التعادل مع صن داونز..صور

أهلي 2003 يواجه الزمالك اليوم في ربع نهائي كأس مصر للشباب

"رجال طائرة الأهلي" يفوز على الوكرة في البطولة العربية

طارق قنديل يقود اجتماع لجنة العضوية بالأهلي ..صور

ترشيحاتنا

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

بشرة خير.. الزراعة تدرس عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية وضخ تقاوي جيدة ومعتمدة

هل يجوز صيام أيام القضاء بعد نصف شعبان.. اعرف الموقف الشرعي

قطع جثتها وطبخها .. لغز مقتل عارضة أزياء صينية

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

الأهلي يضم صفقتين استعدادًا لـ بطولة أفريقيا لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

سره الباتع .. 10 صور لـ بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد

9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب| موجودة في كل بيت

خطوبة أديل وريتش بول وتستعد للزواج خلال الصيفl شاهد أبرز صورهما

فيديو

حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

الناجي الوحيد رضيع عمره 15 يوما .. انهيار عقار بالجمرك في الإسكندرية

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ