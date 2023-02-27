عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدقهلية أولى محطات المرحلة الثانية.. التضامن تدشن حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»

صدى البلد

أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين المرحلة التانية من حملة « بالوعى مصر بتتغير للأفضل» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، لينطلق قطار المرحلة الثانية من الحملة اليوم الاثنين من محافظة الدقهلية.

وتستهدف الحملة تقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

وتشمل التدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية ، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

كما سيتم تقديم أوجه الرعاية الصحية من خلال الجمعيات الأهلية بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم تخصصات «الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الجلدية»، وتتضمن القافلة عيادة برنامج «2 كفاية » والتي تقدم وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي للسيدات، وتشمل القافلة على صرف العلاج بالمجان، كما تتضمن أيضا الكشف المبكر على الإعاقة للاطفال أقل من ٣ سنوات.

وستقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة  للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل.

كما تشمل الحملة تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل،  وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة ، وعرض النماذج المطورة للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

كما ستقوم الرائدات الاجتماعيات  بدور مهم للغاية في تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض المواطنين، وذلك من خلال إيصال برنامج " وعي للتنمية المجتمعية".

وجرى تدشين الحملة اليوم من داخل استاد المنصورة الرياضي ، وتبدأ الحملة في الأول من مارس ولمدة شهر كامل في أربع مراكزهي «مركز ومدينة المنصورة -  مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين - مركز ومدينة بلقاس » والقرى التابعة لهم خلال شهر مارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

بشرة خير.. الزراعة تدرس عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية وضخ تقاوي جيدة ومعتمدة

هل يجوز صيام أيام القضاء بعد نصف شعبان.. اعرف الموقف الشرعي

قطع جثتها وطبخها .. لغز مقتل عارضة أزياء صينية

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

الأهلي يضم صفقتين استعدادًا لـ بطولة أفريقيا لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

سره الباتع .. 10 صور لـ بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد

9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب| موجودة في كل بيت

خطوبة أديل وريتش بول وتستعد للزواج خلال الصيفl شاهد أبرز صورهما

فيديو

حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

الناجي الوحيد رضيع عمره 15 يوما .. انهيار عقار بالجمرك في الإسكندرية

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ