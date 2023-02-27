هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الدولار والذهب، حيث شهدت أسعار الدولار محليا استقرارا في مصر لمدة 5 أيام على التوالي

ويأتى ذلك نتيجة لما أعلنت عنه الدولة من استقرار الوضع المالي والإفراج عن بضائع بالمليارات من الموانئ الفترة الماضية.



كما كشف البنك المركزي في بيانات أصدرها فى الفترة الأخيرة، عن تراجع الدين الخارجي لمصر للمرة الثانية على التوالي، وسجل الدين الخارجي لمصر هبوطا قويا خلال الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 729 مليون دولار.



أما عن البشرى السارة التى تخص أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، فقد كشفت مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين عبر استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء عن أن الدولار سينخفض مقابل الجنيه المصري بنهاية يونيو 2023، إلى 26.24، واذا تحقق ذلك سيكون الدولار قد فقد ما يقرب من 6 جنيهات.





وبالنسبة لأسعار الدولار فى البنوك اليوم

فقد استقر سعر الدولار داخل البنك المركزي المصرى ليسجل 30.56 جنيه للشراء، و 30.66 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين محليين "الأهلي ومصر" 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 جنيه للبيع ..

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