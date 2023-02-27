مصرع شاب وإصابة آخر إثر سقوطهما من علو في حادثين منفصلين بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزله بإحدى قرى مركز مطاي بشمال المنيا، بسبب اختلال توازنه، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شاب بعد سقوطه من علو في مركز ملوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شخص من الطابق الثاني بمنزله الكائن بإحدى قرى مركز مطاي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط شخص 20 عاما، من الطابق الثاني بمنزله، نتيجة اختلال توازنه، ونتج عن ذلك وفاته، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن بلاغا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول شخص 22 عاما مقيم بملوي، إلي المستشفي التخصصي، مصابا باشتباه ارتجاج، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوطه من علو بسبب اختلال توازنه، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتصرف.