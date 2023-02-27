عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: حريصون على اتباع أرقى المعايير في انتقاء المتقدمين للوظائف العامة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.

وزارة النقل

وفي ذلك الصدد، أكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب.

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل
السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل
السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل
السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل
السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل
السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل
السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل
السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

الأرصاد توضح أمر عاجل للمواطنين.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

ترشيحاتنا

الناتو يدق ناقوس الخطر.. بوتين يوسع أسطول الغواصات النووية الروسية

موعد شهر رمضان 2023.. باقِ 23 يوماً و7 ساعات

اشتروا يا مصريين الفراخ رخصت.. مفاجأت سارة للمواطنين قبل رمضان

إنهاء الحرب.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

رسميا.. بريطانيا تتم خروجها من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول آيرلندا الشمالية

بسبب اليورانيوم المخصب.. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

ورود اسم حنان ترك .. منى زكي في مرمى الهجوم بسبب تحت الوصاية

أسبابه غير معروفة.. مرض مجهول يصيب الأطفال أقل من 3 سنوات

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

فيديو

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ