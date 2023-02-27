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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: لازم نفرق بين من يطلب المساعدة و المستغل

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، حلقة اليوم الاثنين من البرنامج عن العلاقات الاجتماعية ، حملت عنوان "ازاي نطلب المساعدة".

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مفيدة شيحة: فترة كورونا أسعد أيام حياتي لهذا السبب


وقالت مفيدة شيحة، إن تقديم المساعدة للناس أمرا يجعلنا سعداء، ونشعر خلال ذلك بإحساس في غاية الروعة، متابعة: “علينا التعامل مع طالب المساعدة بكل اهتمام”.

وأضافت مفيدة شيحة: "احساس رائع لو لقيتي شخص ذو ثقة في حياة شخص آخر، وأول إنسان يأتي في دماغه وقت أزمة".

وتابعت مفيدة شيحة: “لما ماتكونش قادر تساعد ارفع التليفون علي طالب المساعدة ، وقول له إنك مقدرتش، وبلاش تعويم في الموضوع”.

المستغل غير صادق 

وأكملت مفيدة شيحة، أنه لابد من التفرقة بين الشخص طالب المساعدة ومن يستغل الجميع وهو بالتأكيد يكون شخص غير صادق و كاذب ولا يستحق أي مساعدة.
 


 

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