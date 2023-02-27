مفيدة شيحة: لازم نفرق بين من يطلب المساعدة و المستغل

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، حلقة اليوم الاثنين من البرنامج عن العلاقات الاجتماعية ، حملت عنوان "ازاي نطلب المساعدة".



وقالت مفيدة شيحة، إن تقديم المساعدة للناس أمرا يجعلنا سعداء، ونشعر خلال ذلك بإحساس في غاية الروعة، متابعة: “علينا التعامل مع طالب المساعدة بكل اهتمام”.

وأضافت مفيدة شيحة: "احساس رائع لو لقيتي شخص ذو ثقة في حياة شخص آخر، وأول إنسان يأتي في دماغه وقت أزمة".

وتابعت مفيدة شيحة: “لما ماتكونش قادر تساعد ارفع التليفون علي طالب المساعدة ، وقول له إنك مقدرتش، وبلاش تعويم في الموضوع”.

المستغل غير صادق

وأكملت مفيدة شيحة، أنه لابد من التفرقة بين الشخص طالب المساعدة ومن يستغل الجميع وهو بالتأكيد يكون شخص غير صادق و كاذب ولا يستحق أي مساعدة.





