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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعويض الخسائر البشرية.. الكشف عن انتهاكات في عمليات التعبئة بالجيش الأوكراني

صدى البلد

قالت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، إن أعمال التعبئة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تتم في ظل انتهاكات جسيمة.

وأوضحت الصحيفة، أن “المفوضيات العسكرية الأوكرانية تستغل كل فرصة لاستدعاء سكان البلاد، بغض النظر عن شرعية الأساليب، وعلى سبيل المثال، شارك مؤلفو المقال قصة شخص معاق بأذرع مفقودة، وأعلن أنه لائق للخدمة، حيث ساعدت الدعاية الكبيرة فقط في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية على تصحيح الوضع”.

واشارت إلي أن المسؤولين في غرب أوكرانيا كانوا الأكثر عدوانية، ولكن الاتجاه واضح في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أنه كانت هناك تقارير عن إصدار إشعارات الاستدعاء، في بعض الأحيان في الجنازات العسكرية في لفيف، وعند نقاط التفتيش في خاركيف، وفي مراكز التسوق في كييف، وفي الشوارع في أوديسا.

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وقالت صحيفة “الإيكونوميست”، إنه في محاولة للتعويض عن خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا، التي سببتها، المعارك بالقرب من باخموت، تنتهك مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية جميع القواعد، مستفيدة من غموض التشريعات في حالات النزاعات المسلحة.

واشارت إلي أنه هناك طلب كبير على الأساليب الوهمية للتهرب من الخدمة في أوكرانيا، منها شهادات صحية مزورة.

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