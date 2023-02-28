سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 28-2-2022

يبحث كثيرين بشكل يومي عن أسعار الدولار مقابل الجنيه في غالبية البنوك المحلية خاصة البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، وفقا لاخر تحديث بالبنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.63جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو 30.60جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .



أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سى HSBC، بلوم) 30.58جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار اليوم

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء مسجلا 30.63 جنيه للشراء.