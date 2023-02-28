عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 28-2-2022

صدى البلد

يبحث كثيرين بشكل يومي عن أسعار الدولار مقابل الجنيه في غالبية البنوك المحلية خاصة البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، وفقا لاخر تحديث بالبنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.63جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو  30.60جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .


أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سى HSBC، بلوم) 30.58جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو  30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية نحو  30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار اليوم

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء مسجلا 30.63 جنيه للشراء.

أسعار الدولار الدولار سعر الدولار الدولار الأمريكى الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

ترشيحاتنا

كيف تقوي علاقتك مع القرآن؟ .. 5 أمور من الهدي النبوي يكشفها علي جمعة

الحق اشتري الشبكة.. تراجع في أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالي

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

بفلتر غريب.. فيفي عبده تمازح جمهورها على إنستجرام

قطع المياه فى المرج وعزبة النخل والمناطق المحيطة لمدة 12 ساعة .. تفاصيل

بايدن: الولايات المتحدة بحاجة إلى تعلم كل تاريخ السود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان .. طرق تفريز الكرنب والخضار

فرق طول غريب.. توأمتان بأحجام مختلفة| فيديو

طريقة عمل العجة المصرية

لغز حير العلماء.. العثور على تمثال مواي جديد في جزيرة إيستر بتشيلي

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ