يبحث كل مسلم عن مواقيت الصلاة اليوم ، وذلك مع كل صباح جديد، إعمالا لقوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ حيث يؤدي المسلمون يوميا الصلاة على أوقاتها، ولذلك يحرصون على معرفة والبحث عن مواقيت الصلاة اليوم.

وفي هذا الإطار نكشف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 2 - 2023.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجر: 04:56

الشروق: 06:23

الظهر: 12:08

العصر: 03:25

المغرب: 05:53

العشاء: 07:10



مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

الفجر: 05:01

الشروق: 06:29

الظهر: 12:13

العصر: 03:29

المغرب: 05:58

العشاء: 07:16



مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجر: 04:50

الشروق: 06:12

الظهر: 12:01

العصر: 03:21

المغرب: 05:50

العشاء: 07:04



مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

الفجر: 04:44

الشروق: 06:09

الظهر: 11:55

العصر: 03:14

المغرب: 05:42

العشاء: 06:58



مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

الفجر: 4:55 ص

الشروق: 6:22 ص

الظهر: 12:7 م

العصر: 3:24 م

المغرب: 5:52 م

العشاء: 7:10 م



مواقيت الصلاة اليوم في الاسماعيلية

الفجر: 4:52 ص

الشروق: 6:19

الظهر: 12:4 م

العصر: 3:21 م

المغرب: 5:49 م

العشاء: 7:6 م