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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصيبت بالعمي..خالة البلوجر سارة محمد تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل حالتها الصحية

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كشفت فاطمة، خالة البلوجر سارة محمد، تفاصيل إصابة البلوجر سارة بطلقة نارية عقب عودتهم من الإسكندرية، وذلك بعد هجوم مجموعة من الأشخاص عليهم، وإصابتها بفقدان نظر، وتشويه وجهها بصورة كاملة.


وأضافت خالة البلوجر سارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سارة تعاني من أزمة نفسية حادة، وغير متقبلة للوضع الحالي، حيث الأطباء غير قادرين على تشخيص إصابة عينها بشكل دقيق، بجانب خوفها من إجراء العملية قد تؤدي لتسبب فقدان عمى نهائي.

وناشدت خالة البلوجر سارة، الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة لهم، وتشخيص حالة سارة بشكل جيد، وإجراء العملية اللازمة حتى لا يتم فقدان نظرها بصورة نهائية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن خطيبها تركها بعدها إصابته ولم يعد الآن يتردد عليها، بعد إصابتها الكبيرة، رغم انه يقيم في نفس المنطقة التي تسكن فيها سارة.

عزة مصطفي أزمة نفسية سارة محمد صالة التحرير الاسكندرية

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