ارحم ضعفنا.. دعاء مؤثر من والد سعد لمجرد بعد حكم السجن

كتب الفنان بشير عبدو - والد الفنان سعد لمجرد - دعاء مؤثر، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد الحكم على ابنه بالسجن لمدة 6 سنوات، في القضية المتهم فيها بالاعتداء على فتاة فرنسية.

وكتب والد سعد لمجرد، عبر حسابه على انستجرام: «اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب وأنت الوحيد المجيب ، وأنت الشافي الطبيب ، وأنت الذي تعلم مانريد ، اللهم ارحم ضعفنا و آمن روعنا ، وأسعد قلوبنا وفرج همومنا ، واصرف عنا مايقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبراً جميلاً».

سعد لمجرد ووالده

سجن سعد لمجرد

كشفت تقارير إخبارية فرنسية وأجنبية، عن الحكم على المطرب سعد لمجرد، يوم الجمعة 24 فبراير، بالسجن لمدة 6 سنوات، من قبل محكمة جنايات باريس، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

جلسة سعد لمجرد الأخيرة

ظهر الفنان سعد لمجرد، خلال جلسة محاكمته يوم الإثنين 20 فبراير الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، بقضية اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ونشر برنامج ET بالعربي، مقطع فيديو قصير -عبر تطبيق انستجرام- من كواليس محاكمة سعد لمجرد، في فرنسا، وظهر فيه وهو يمسك يد زوجته غيثة العلاكي.

سعد لمجرد وقضية الاغتصاب

وتعود قضية سعد لمجرد، إلى 26 من أكتوبر 2016، وتم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته الفرنسية لورا بريول، باغتصابها في محل إقامته بفندق الماريوت بشارع شانزليزيه في العاصمة باريس، قبيل أيام من موعد حفلته هناك في ذلك الوقت، ولا تزال القضية منظورة في المحكمة، بعد قرابة 7 أعوام من بدايتها.

تقرير الطب الشرعي الفرنسي، برأ المطرب المغربي من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، في الوقت الذي أظهرت فيه كاميرات المراقبة في الفندق دليل براءته.

وفي أبريل 2017، ذكر موقع rue20 المغربي أن المحامي الفرنسي اريك ديبون مرويتي، محام المطرب المغربي سعد لمجرد، أكد أنه تم إطلاق سراح "لمجرد" في القضية المتهم فيها باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وأكد المحامي أن القضاء الفرنسي اشترط مكوث سعد لمجرد في باريس، ووضع سوار اليكتروني لتتبع تحركاته لضمان عدم مغادرته العاصمة الفرنسية، بعدها أقام "سعد" في الشقة التي استأجرها والديه له.

ثم سُجن سعد لمجرد عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في فرنسا أيضا،ومن المقرر أن تستمر محاكمته في باريس حتى الجمعة.

أحدث أعمال سعد لمجرد

في يوليو 2022، طُرحت أغنية عاش الملك حبيبنا، لـ الفنان سعد لمجرد، التي أهداها لملك المغرب محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش.

"عاش الملك حبيبنا" اشترك في أدائها السوبر ستار المغربي سعد لمجرد، والأسطورة الإسبانية "نيكولاس رييس" مؤسس وعضو مجموعة "جيبسي كينغ" الشهيرة برفقة ‏أعضاء الفرقة، وصاغ كلمات الأغنية بالدارجة المغربية المؤلف "مصعب العنزي".

وكتب الكلمات الإسبانية "نيكولاس رييس" ونجله "يوهان رييس"، وهي من ألحان المغربي "رضوان الديري" في حين تم التوزيع الموسيقي بالقاهرة تحت إشراف عضو فرقة "واما" الفنان والملحن “نادر حمدي”.

كما حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.