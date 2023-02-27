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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شحاتة العرابي: أتمنى العمل بالإذاعة حتى الممات

صدى البلد

قال الإذاعي الشهير شحاتة العرابي، إنه عمل في مراجعة العديد من المسلسلات الدينية والتاريخية، مضيفا:" أتمني العمل بإذاعة القرآن الكريم حتي الممات حبا في العمل الإذاعي وحبا في بلدي".

وأضاف شحاته العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: “لم يتم تجديد فترة عملي بالإذاعة بعد طلوعي علي المعاش، متابعا:" آخر يوم عمل كان الخميس الماضي، ووجد ترحابًا من زملائه وجمهوره لم يكن يتوقعه؛ حيث جاء بعض الزملاء خصيصًا من أجل وداعه في آخر يوم عمل؛ وهو الأمر الذي أسعده.

وأوضح شحاتة العرابي،  أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أخبره خلالها أنه لن يتخلى عنه؛ وهو أمر أسعده كثيرًا؛ بعدما أظهر اهتمام الدولة بأبنائها، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه القوافل الدعوية بمحافظات الجمهورية.

وأشار إلي أنه يعشق العمل في إذاعة القرآن الكريم، لافتًا إلى أنه كان يتمنى الاستمرار في عمله الإذاعي ببرنامج قطوف من حدائق الإيمان أو تسابيح، أو مواقف إسلامية.


 ونوه إلي أنه  قدم من عمره 35 عمل إذاعي؛ حيث بدأ العمل منذ العام 1987، لافتًا إلى أنه كان مراجعًا لغويًا للمسلسلات التاريخية والدينية؛ منها الحسن البصري والشيخ الشعراوي وعمر بن عبد العزيز والإمام الغزالي، مشيرًا إلى أنه عمل بالإذاعة ذات مرة حوالي 15 ساعة في يوم واحد.

القران الكريم اذاعة القران الكريم أحمد موسى شحاته العرابي برنامج على مسئوليتي

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