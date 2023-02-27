عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت السيطرة.. إعلان عاجل من زعيم دونيتسك بشأن الاستيلاء على باخموت

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن جميع الطرق المؤدية إلى باخموت تقريبًا تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقال بوشلين: "عمليا كل الطرق المؤدية إلى باخموت تخضع لسيطرة القوات الروسية".

وأكد في الوقت نفسه أن كييف تواصل تحويل الاحتياطيات إلى اتجاه باخموت.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن الوضع على خط المواجهة صعب، وتتم ملاحظة أكبر الصعوبات في اتجاه باخموت.

أمريكا تكشف عوائق قانونية أمام مصادرة الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى أوكرانيا

وكتبت ماليار، عبر “تلجرام”، "باختصار وبعبارات بسيطة الوضع في الجبهة صعب ... يبقى الموقف الأصعب في اتجاه باخموت. يستخدم العدو تكتيكات الإرهاق والتدمير الكامل أثناء العمليات الهجومية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، إنه تحدث مع نظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، وأكد مجددا على الحاجة إلى تعزيز الجيش الأوكراني من خلال مقاتلات إف- 16.

القوات الروسية باخموت دونيتسك دينيس بوشيلين كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

قانونى يفجر مفاجأة: مرتضى لن يرد إليه اعتباره إلا بعد هذه السنوات

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى أوكرانيا

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

موضوعات متعلقة

بسبب إسرائيل.. الجيش الإيراني يحذر القوات الأمريكية

أمريكا.. إحدى مقاطعات مدينة أتلانتا تقرر الانفصال عن عاصمة ولاية جورجيا

رئيس بيلاروس:لا خيار أمام أوكرانيا سوى إبرام معاهدة سلام بدون شروط مسبقة

زلزال عنيف يضرب السلفادور .. تفاصيل

زلزال عنيف يضرب مقاطعة إزمير التركية.. تفاصيل

الدفاع الأوكرانية: الوضع صعب على خط المواجهة بأكمله

"نيويورك تايمز": خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني

تضم رائد فضاء إماراتي.. ناسا تعلن تأجيل مهمة Crew-6 قبل دقائق من الإطلاق

ترشيحاتنا

اعتراف أمريكي.. مساعدات واشنطن لـ أوكرانيا تثير تساؤلات الحزبين الديمقراطي والجمهوري

لو موظفة جديدة وعايزة عربية.. سيارة هاتشباك بـ 65 ألف جنيه فقط

أمورة ومتفوقة .. تعليق صادم من لميس الحديدي على ضحية التنمر رودينا

بعد الهزائم من باخموت.. طلب عاجل من الرئيس الأوكراني للدول الغربية

أسعار ومحطات مكاتب الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة

ذا بيست.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك الاقتصادي بوصفة لذيذة

بعد فوزه بجائزة الطيب صالح|عادل سعد: الجوائز الأدبية سيئة السمعة والنقاد بـ«عافية».. حوار

بعد إصابة نجل محمد ثروت.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة ميلر

منى زكي ليست الوحيدة| نجمات بالحجاب في دراما رمضان 2023.. صور

فيديو

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

اكتشاف مذهل في غلاف الأرض.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ