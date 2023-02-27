تحت السيطرة.. إعلان عاجل من زعيم دونيتسك بشأن الاستيلاء على باخموت

قال القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن جميع الطرق المؤدية إلى باخموت تقريبًا تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقال بوشلين: "عمليا كل الطرق المؤدية إلى باخموت تخضع لسيطرة القوات الروسية".

وأكد في الوقت نفسه أن كييف تواصل تحويل الاحتياطيات إلى اتجاه باخموت.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن الوضع على خط المواجهة صعب، وتتم ملاحظة أكبر الصعوبات في اتجاه باخموت.

وكتبت ماليار، عبر “تلجرام”، "باختصار وبعبارات بسيطة الوضع في الجبهة صعب ... يبقى الموقف الأصعب في اتجاه باخموت. يستخدم العدو تكتيكات الإرهاق والتدمير الكامل أثناء العمليات الهجومية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، إنه تحدث مع نظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، وأكد مجددا على الحاجة إلى تعزيز الجيش الأوكراني من خلال مقاتلات إف- 16.