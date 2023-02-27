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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف عوائق قانونية أمام مصادرة الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا

صدى البلد

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ال‘ثنين، إن على روسيا أن تتحمل تكاليف الأضرار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لكن هناك عقبات قانونية كبيرة أمام مصادرة الأصول الروسية الرئيسية المجمدة.

وأضافت يلين في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة ستدرس دعوات أوكرانيا لفرض عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لكنها بحاجة إلى الانتباه للعواقب المحتملة لمثل هذا الإجراء على الحلفاء الغربيين.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون استراتيجيات لضمان أن تدفع روسيا ثمن الدمار الذي خلفته حربها، مع تقديرات تبلغ مئات المليارات من الدولارات وتتزايد كل يوم مع دخولها العام الثاني.

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الأصول المصادرة

صادرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية المجمدة بسبب العقوبات.

الأصول محتفظ بها في الخارج، مع وجود جزء كبير منها في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، لكنها تظل تحت الملكية الروسية.

أفلت قطاع الطاقة النووية الروسي حتى الآن من عدة جولات من العقوبات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عددًا من الدول ، بما في ذلك فرنسا ، تعتمد على "روس آتوم" الروسية للحصول على إمدادات اليورانيوم.

وقالت يلين للصحفيين "نريد حرمان روسيا من الإيرادات. نحتاج أيضا إلى النظر في العواقب المحتملة للعقوبات على أنفسنا وشركائنا".

وأكدت أيضًا أن الولايات المتحدة حذرت الصين من "عواقب وخيمة حقًا" إذا قدمت حكومة بكين أو الشركات الصينية أو المؤسسات المالية دعمًا ماديًا للعمليات العسكرية الروسية أو ساعدت موسكو في التهرب من العقوبات الأمريكية.

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