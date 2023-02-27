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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقدم واحدة.. مارسين أوليكسي يفوز بجائزة أفضل هدف في العالم لعام 2022

مارسين أوليكسي
مارسين أوليكسي

فاز البولندي مارسين أوليكسي لاعب كرة القدم للمبتورين، بجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم،  في حفل جوائز “ ذا بيست” الذي ينُظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”.

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وظفر أوليكسي بالجائزة بعدما سجل هدفًا خرافيًا من ركلة مقصية مستخدمًا عكازًا معوضه إياه بقدمه المبتورة.

وتفوق أوليكسي على هدف ريتشارليسون مهاجم منتخب البرازيل ضد صربيا في كأس العالم 2022، وهدف باييه لاعب مارسيليا ضد باوك سالونيكا في الدوري الأوربي.

وهناك مرحلتين في عملية التصويت، الأولى يتم من خلالها انتخاب لجنة الخبراء لقائمة المرشحين، والثانية يشارك فيها صحفي متخصص من كل دولة، والجماهير عبر الإنترنت، وقائدي الأندية وقائدي المنتخبات الوطنية، وكل مجموعة من هؤلاء تمتلك نسبة تصويت 25%، ليحصد أوليكسي النسبة الأعلى من الأصوات، ويُتوج بالجائزة.

مارسين أوليكسي بوشكاش أفضل هدف في العالم ريتشارليسون كأس العالم

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