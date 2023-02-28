عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة| اعرفها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لصيانة المحولات.

مناطق فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "صفوت شاكر – سنتر الهدى –كلورايد – سوبر ماركت أولاد حامد والمنطقة المحيطة به – تدعيم الكوثر"، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في رأس غارب

لجنة أزمات البحر الأحمر تعاين السدود وأعمال الحماية في القصير

إزالة سوق الخضار القديم بالغردقة بعد نقل الباعة لمجمع نموذجي

استكمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمدارس الغردقة

محافظ البحر الأحمر يوجه الشكر لجهات حققت 100% في الرد على الشكاوى

فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الغردقة.. تعرف عليها

الكشف على 800 مواطن في قافلة طبية مجانية بـ رأس غارب

غدًا.. فصل التيار الكهربائي 10 ساعات عن حلايب وشلاتين

"المشورة الخاصة واستخدام الدليل المطور".. دورة تدريبية للممرضات بمدن البحر الأحمر

وكيل الصحة بالبحر الأحمر يسلم شهادات تدريب الدفاع المدني للعاملين بالقطاع الصحي

نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية إلى الوحدة الصحية بالأمل، التابعة لإدارة رأس غارب الصحية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

واستمرت القافلة المجانية لمدة يومين، وقعت خلالها الكشف الطبي وصرف العلاج على 796 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 169 فحصا معمليا، و38 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 67 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

الغردقة مدينة الغردقة مبادرة حياة كريمة محافظة البحر الاحمر فصل التيار الكهربائي رأس غارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

موضوعات متعلقة

بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في رأس غارب

لجنة أزمات البحر الأحمر تعاين السدود وأعمال الحماية في القصير

إزالة سوق الخضار القديم بالغردقة بعد نقل الباعة لمجمع نموذجي

استكمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمدارس الغردقة

محافظ البحر الأحمر يوجه الشكر لجهات حققت 100% في الرد على الشكاوى

فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الغردقة.. تعرف عليها

الكشف على 800 مواطن في قافلة طبية مجانية بـ رأس غارب

غدًا.. فصل التيار الكهربائي 10 ساعات عن حلايب وشلاتين

ترشيحاتنا

تحركات الدولة في سيناء تقلق قوى الشر|ماذا تعرف عن خطة التنمية الشاملة

منتهى الرعب.. أنفلونسر تتفاجأ بشبح يظهر خلفها في فيديو لايف| فيديو

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 2 - 2023

قبل وبعد .. سعر هيونداي النترا 2023

ماكرون: أطراف تسعى لإجهاض أي مصالحة بين فرنسا والجزائر

أحمد مرتضى منصور: لا توجد خلافات في مجلس إدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازى استمر 10 أيام فقط.. 5 صور لمي سليم وضعتها في مأزق

بقت واحدة تانية.. ظهور صادم لماريا بطلة فيلم أحاسيس وكليب العب

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

خناقة على ضم محمد صلاح.. تفاصيل صراع عملاقي أوروبا من أجل الفرعون

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ