اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة| اعرفها

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لصيانة المحولات.

مناطق فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "صفوت شاكر – سنتر الهدى –كلورايد – سوبر ماركت أولاد حامد والمنطقة المحيطة به – تدعيم الكوثر"، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية إلى الوحدة الصحية بالأمل، التابعة لإدارة رأس غارب الصحية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

واستمرت القافلة المجانية لمدة يومين، وقعت خلالها الكشف الطبي وصرف العلاج على 796 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 169 فحصا معمليا، و38 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 67 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.