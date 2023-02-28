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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 15
العاصمة الإدارية 28 15
6 أكتوبر 29 14
بنهــــا 28 15
دمنهور 28 15
وادي النطرون 29 14
كفر الشيخ 27 14
المنصورة 28 15
الزقازيق 29 16
شبين الكوم 28 15
طنطا 27 14
دمياط 24 15
بورسعيد 24 15
الإسماعيلية 30 12
السويس 28 14
العريش 30 14
رفح 28 15
رأس سدر 26 12
نخل 28 10
كاترين 21 5
الطور 26 11
طابا 27 15
شرم الشيخ 29 16
الإسكندرية 27 14
العلمين الجديدة 26 13
مطروح 28 12
السلوم 30 12
سيوة 30 12
رأس غارب 26 14
الغردقة 27 13
سفاجا 27 14
مرسى علم 28 16
شلاتين 28 15
حلايب 26 16
أبو رماد 27 16
رأس حدربة 26 15
الفيوم 28 12
بني سويف 28 11
المنيا 29 10
أسيوط 30 8
سوهاج 30 9
قنا 32 10
الأقصر 31 11
أسوان 32 14
الوادي الجديد 31 9
أبوسمبل 29 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 21
المدينة المنورة 30 18
الرياض 27 15
المنامة 23 19
أبوظبي 30 21
الدوحة 27 19
الكويت 28 14
دمشق 24 6
بيروت 24 15
عمان 24 10
القدس 23 11
غزة 26 14
بغداد 28 11
مسقط 28 22
صنعاء 26 9
الخرطوم 39 20
طرابلس 20 10
تونس 13 7
الجزائر 10 5
الرباط 16 9
نواكشوط 33 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 6
إسطنبول 17 9
إسلام آباد 22 13
نيودلهى 30 17
جاكرتا 30 24
بكين 15 1
كوالالمبور 30 23
طوكيو 19 6
أثينا 19 13
روما 15 7
باريس 7 2-
مدريد 8 5-
برلين 6 4-
لندن 9 4
مونتريال 1 3-
موسكو 1- 8- 
نيويورك 4 1-
واشنطن 15 2
أديس أبابا 24 12

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