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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أيام على وفاة أول ضحايا أنفلونزا الطيور.. الخبراء يتوصلون لحقيقة تحوله لجائحة

صدى البلد

مع انتشار المخاوف من تفشي أنفلونزا الطيور بين البشر في العالم، لكن يعتقد المسؤولون أنه لا يبدو أن أنفلونزا الطيور تنتشر بين البشر في كمبوديا.

تصاعدت المخاوف من حدوث جائحة فيروس أنفلونزا الطيور آخر الأسبوع الماضي بعد أن كشفت الاختبارات أن والد فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا توفيت بسبب إنفلونزا الطيور في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أصيب أيضًا بالعدوى.

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لكن رؤساء الصحة على الأرض يقولون الآن أن النتيجة غير مرجحة، و أضاف " فاندين"  وزير الصحة في كمبوديا:"، مع ذلك  أنه لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال بشكل قاطع".

ووفقًا لبلومبرج ، أشار إلى إنه يتعين على انتظار نتيجة الخبراء الذين يحققون مع الأب، فمن المحتمل أن يكون والد الطفلة المتوفية البالغ من العمر 49 عامًا، من مقاطعة بري فينج ، قد تعامل أيضًا مع الطيور المصابة.


ولكن الأب الذي لم تظهر عليه أي أعراض ولكن تم اختباره كجزء من الإجراءات الاحترازية ، أصبح الآن سلبيًا، فيما أصبحت الفتاة الصغيرة التي توفيت من سلالة H5N1 أول ضحية لأنفلونزا الطيور في العالم عام 2023 ، وأول حالة في كمبوديا منذ عام 2014.

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بدأت تعاني من الحمى والسعال والتهاب الحلق قبل ستة أيام وتم نقلها إلى مستشفى للأطفال في العاصمة بنوم بنه.

وقد أدت الاختبارات الأولية في كمبوديا إلى تبديد المخاوف من أن الحالات كانت سلالة جديدة من H5N1 أيضًا.

 

انفلونزا الطيور البشر المخاوف العالم

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