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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب الساحل الغربي لـ تركيا

زلزال في تركيا
زلزال في تركيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر ضربت المنطقة الواقعة بالقرب من الساحل الغربي التركي، مشيرا إلى أن بؤرة الزلزال على عمق 8 كم.

وأضاف المركز أن مركز الهزة الأرضية وقعت على مسافة 132 كيلو متر شمال غرب “إزمير و 15 كم بين الشمال والشمال الغربي من “أجيا باراسكيفي” اليونانية

وكانت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية، قد أعلنت مصرع شخص وإصابة 69 آخرين جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب ولاية ملاطية جنوب شرقي البلاد.


وأكدت الهيئة، في بيان، أن الزلزال تسبب بانهيار 29 مبنى في المنطقة، وأن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 7 بنايات.

كما أشارت مصادر إلى أن بعض المواطنين كانوا مقيمين في المنازل المتضررة أثناء وقوع الزلزال، مضيفة أن أحد المباني انهار على سيارات كانت أمامه وبداخلها عدد من المواطنين، وفرق البحث والإنقاذ تعمل على إنقاذهم.

 

تركيا اليونان زلزال مقياس ريختر

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