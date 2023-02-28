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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تشبه نبضات القلب.. العلماء يستقبلون إشارات غامضة كل 10 ثوان من الشمس

صدى البلد

تدور في الفضاء وعلى سطح الشمس الكثير من الألغاز والأسرار التي تحير المجتمع العلمي، فقد اكتشف العلماء  إشارة غامضة تشبه نبضات القلب من الشمس وتتكرر كل 10 إلى 20 ثانية.

 

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تم تحديد النمط الغريب بدقة لتوهج شمسي من الفئة C يقع على ارتفاع 3،106 أميال فوق سطح الشمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

لطالما كانت هذه النبضات ، المعروفة باسم النبضات شبه الدورية (QPP) ، لغزًا ومصدرًا للجدل بين علماء الفيزياء الشمسية.


وقال الفريق ، بقيادة معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا (NJIT) ، إن الكشف عن مصدر نبضات القلب أو التوهج الشمسي يمكن أن يساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية إطلاق العواصف الشمسية الكارثية.

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قال المؤلف المشارك Sijie Yu ، عالم الفلك المنتسب إلى NJIT ، في بيان: "الاكتشاف غير متوقع،هذا النمط النابض مهم لفهم كيفية إطلاق الطاقة وتبديدها في الغلاف الجوي للشمس أثناء هذه الانفجارات القوية بشكل لا يصدق على الشمس".

الاندفاعات الراديوية الشمسية هي انفجارات مكثفة من موجات الراديو من الشمس ، والتي غالبًا ما ترتبط بالتوهجات الشمسية ومن المعروف أنها تتميز بإشارات ذات أنماط متكررة.

الفضاء الألغاز العلماء الشمس

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