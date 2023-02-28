نسر يخطف طفلة من بين عائلتها خلال نزهة |فيديو

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة المرعبة التي حاول فيها نسر اختطاف طفلة من بين عائلتها.

كانت الطفلة في نزهة جبلية مع أسرتها وفقًا للمقطع، وفجأة انقض عليهم نسر عملاق وقام بغرز مخالبه في ملابس الطفلة.

كانت العائلة تستمتع بالأجواء الجبلية خلال نزهتها ولم يتوقع أحد ما ينتظرهم على الجرف.

فقد هجم عليهم النسر العملاق وحاول اختطاف الطفلة والطيران بها بعيدًا.

قام النسر بسحب الفتاة، ولكن العائلة حاولت منعه وأنقذوا الطفلة في اللحظة الأخيرة.

ومن غير المعروف حتى الآن موقع تصوير الفيديو.