رجل يحبط محاولة سرقة بـ خرطوم بنزين.. ما القصة؟| فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ رجل في محطة بنزين يحاول الدفاع عن نفسه وحماية السيارة من مجموعة من اللصوص، لـ يحبط محاولة سرقة بـ حركة شديدة الذكاء.

في مقطع الفيديو المتداول والذي حصل على أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يظهر الرجل وهو يقف إلى جانب سيارة حيث يعبأها بـ البنزين.

بينما كان يقوم الرجل بتعبئة السيارة داخل محطة الوقود، دخلت سيارة بيضاء مسرعة ثم استقرت أمام الرجل وخرج منها 3 أشخاص وعلى ما يبدو أنهم كانوا يحاولون تنفيذ جريمة سرقة.

ولكن بنفس سرعة دخول السيارة خرجت من المحطة مسرعة بعد أن صوب الرجل خرطوم البنزين نحو اللصوص الثلاثة الذين حاولوا سرقة السيارة.

ليغرقهم بالبنزين المندفع من الخرطوم مما يدفعهم ذلك للفرار، وتفشل محاولة سرقة السيارة، فقد يحسب للرجل براعته في سرعة التصرف والدفع عن نفسه والسيارة.