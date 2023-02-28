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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يطير إلى أفريقيا بحثا عن الشراكة الفرنسية مع 4 دول

ماكرون
ماكرون

ينطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الأربعاء، في جولة لزيارة إلى أربع دول أفريقية، هي الجابون وأنجولا والكونغو برازفيل وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأعلن قصر الإليزيه أن رحلة ماكرون تبدأ من الجابون، حيث سيشارك في "قمة الغابة الواحدة" المكرسة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو، ثم يتوجه إلى أنجولا لإطلاق شراكة إنتاج زراعي بين فرنسا وأنجولا ومنها إلى برازافيل، عاصمة الكونغو.

وذكر قصر الاليزيه أنه يتعين على ماكرون تحديد "رؤيته للشراكة مع الدول الإفريقية" و"المسار" الذي يعتزم اتباعه خلال فترة ولايته الثانيى ، وسيقدم ماكرون "أولوياته ونهجه في تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الإفريقية.

وقالت سكرتيرة الدولة المكلّفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية كريسولا زاكاروبولو، والتي سترافق الرئيس الفرنسي في جولته، "اليوم، تختار الدول الأفريقية شركاءها بحرية وسيادة، وهذا أمر جيد".

وأعربت عن اعتقادها بأن الشعور المناهض لفرنسا في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية يدفع باريس لتغيير موقفها نحو المزيد من الإصغاء.

ويتوجه بعد ذلك إلى المحطة الأخيرة من رحلته إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستهدف زيارته "تعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والدفاع.

إيمانويل ماكرون فرنسا الخارجية القارة الافريقية قصر الإليزيه

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