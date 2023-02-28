المتحدث باسم الكرملين: الناتو عدو لـ روسيا

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "الناتو" بأنه وفقا لما يفرضه الأمر الواقع من استمرار الحرب مع أوكرانيا والتدخلات المناهضة للعملية الروسية، أصبح عدوا لروسيا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول أسباب تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة "ستارت"، إلى أن الوضع بالنسبة لروسيا قد تغير بشكل كبير مقارنة بالوقت الذي تم فيه اعتماد هذه الوثيقة.

وأشار إلى "الناتو" أصبح بحكم الأمر الواقع مشاركا بالنزاع في أوكرانيا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن على موسكو أن تأخذ في الحسبان القدرات النووية لحلف شمال الأطلسي ، حيث زعم مرة أخرى زوراً أن الغرب يريد القضاء على روسيا.

واضاف بوتين خلال مقابلة مع بافل زاروبين على قناة Rossiya-1 التلفزيونية ‘أعلنت الدول الرائدة في الناتو أن هدفها الرئيسي هو الهزيمة الاستراتيجية لروسيا ، لكي’ يعاني ’شعبنا على حد تعبيرهم ، كيف ، في ظل هذه الظروف ، لا يمكننا أن نأخذ في الاعتبار إمكاناتهم النووية ؟"

وعن التصرف المحتمل ضد تصرفات الناتو، أضاف بيسكوف: “تعمل استخباراتهم ضدنا على مدار 24 ساعة في اليوم، وفقا لما كشفه الرئيس فلاديمير بوتين، تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة مجانا ويطلقون النار على جنودنا، كما يطلقون النار على مواطني أوكرانيا، ويقصفون المدن والقرى الأوكرانية” مضيفا أن "الوضع الراهن لا يتيح فرصة لمناقشة التسوية في أوكرانيا ولا مع حلفائها"