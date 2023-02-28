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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الجيش الأوكراني ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحثان تعزيز القدرات الدفاعية

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

ناقش القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، الحاجة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقال زالوجني في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "في مكالمة هاتفية اليوم مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال ميلي، أولينا اهتمامًا تقليديًا لتوريد المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة في إطار المساعدة التقنية الدولية لأوكرانيا، وبحثنا الوضع على خط المواجهة والخطط الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية فيما يتعلق بإنهاء احتلال الأراضي الأوكرانية".


وركز القائد العام للقوات المسلحة على الحاجة إلى تعزيز قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية لا سيما من خلال توريد طائرات مقاتلة من طراز F16 متعددة الأدوار.


وأعرب زالوجني عن شكره للجنرال ميلي وقيادة الولايات المتحدة وشعبها على الدعم المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. 

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