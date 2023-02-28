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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف طريق أبو حماد / الزقازيق بتكلفة 10 ملايين جنيه

رصف طريق
رصف طريق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ابو حماد معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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من جانبه أوضح اللواء ايمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير بنطاق المركز ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي  مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف بالطريق الجديد أبو حماد / الزقازيق اتجاه كوبري السعدية حيث انه تم فرد طبقة من السن والدمك به تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بالطريق بطول ٢٠٠٠ متر وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه لفتح محاور مرورية جديدة أمام حركة السيارات.

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